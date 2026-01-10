宮内庁は昨年にインスタグラムを開設し、本年4月からはYouTubeも始動した。SNSにより人々の皇室との接点は格段に増えたが、我々が触れられるのは画面越しの“表層”に過ぎない。いつの時代も、皇室という厚い帳の奥にある人間としての素顔を知り得るのは、苦楽を共にする限られた側近のみである。かつて、そんな閉ざされた聖域で、昭和天皇の“影”のように50年間を過ごした侍従、入江相政。彼がその目に焼き付けたのは穏やかな日