突然ですが、「タイ」の正式名称知っていますか？国名って面白い！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「タイ王国」でした！タイとは「タイ王国」を省略した呼び方です。東南アジアに位置する国で、正式名称は「Kingdom of Thailand（タイ王国）」といいます。日本語では日常的に国名を短くして「タイ」と呼ばれており、国名の略称として定着しています。タイは、北にミャンマーとラオス、東にカンボジア、南にマレーシア