高丘陽平、MLSを語る（前編）日本人ゴールキーパー、高丘陽平（29歳、バンクーバー・ホワイトキャップス）がMLS（メジャーリーグサッカー）挑戦３年目で成し遂げたことは偉業である。MLSの2025年シーズン、高丘はリーグ最多のクリーンシートを記録し、オールスターに選出されている。頂点を争うプレーオフでも守護神の存在感を示した。クロアチア代表ペタル・ムサがエースのFCダラス、韓国代表ソン・フンミン、元フランス代表