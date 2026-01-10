2026年３歳牝馬クラシック桜花賞、オークスを制す馬は？（後編）ＧＩ阪神ジュベナイルフィリーズを制して２歳女王に輝いたスターアニスphoto by Eiichi Yamane/AFLO人気テレビドラマの影響もあって、盛り上がりを見せる競馬界。まず注目されるのは、今年も３歳クラシックであることは間違いない。そこで、識者５人に春の牝馬クラシック、ＧＩ桜花賞（４月12日／阪神・芝1600ｍ）、ＧＩオークス（５月24日／東京・芝2400ｍ）そ