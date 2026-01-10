今後の国際情勢はどのように変化していくのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「歴史や古典がヒントになる。2000年前のローマ史や700年前に書かれた名著『神曲』には現代の国際政治と酷似した状況がみられる」という――。写真＝iStock.com／Crisfotolux※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Crisfotolux■テクノロジーは未来へ、政治は過去へ2026年、世界は奇妙な既視感に包まれている。AIや宇宙開発とい