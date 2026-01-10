「葛飾北斎の生涯と芸術意欲」［著］磯崎康彦北斎の幼名は時太郎、6歳の頃から「物の形状（かたち）を写」す習癖あり。その後鉄蔵と名乗り、さらに勝川春朗、是和斎、魚仏、群馬亭、叢（そう）春朗……もういい。次から次へと号を変えながら、あらゆる様式で森羅万象を片端からやっつけていく。北斎にとって森羅万象とは、なぜ生まれてこなければならなかったか、なぜ生きなければならないのかと、それ自体が悟りとつながっ