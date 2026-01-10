「わたしのおとうさんのりゅう」［著］伊藤比呂美幼い頃の著者の、本との出会いから本書は始まる。印刷屋で働いていた父が、校正刷りを読み聞かせてくれた『エルマーのぼうけん』。幼い頃に夢中になったその本を、長じて英語で読み直した著者はあることに気がつく。この本は、娘が書いた父の物語だったのだ。父への愛と、複雑な思いのこもった。本書もまた、娘の描く父の物語だ。知的で魅力的で、大好きな父。その全身は鮮や