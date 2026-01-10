異性の好みまで筒抜けの可能性「個人情報の提供に関しては、便利さとリスクのトレードオフになるのが常ですが、TikTokの場合はリスクのほうが明らかに高い。ほぼサイバー攻撃と言っていいレベルです」（国際ジャーナリストの山田敏弘氏）日本のユーザー数は、月間約4200万人。'25年には商品の販売・購入機能が日本でリリースされ、シニア層にも使う人が増えている。そんな中国発アプリ・TikTokに「違反行為」の疑いが浮上し、国際