「帝国と民族のあいだ」［編］鶴見太郎、今野泰三日本の中東研究の水準は、すごい。特にパレスチナ問題に関しては、優秀な若手研究者が次々に活躍している。欧米の中東研究が安全保障や外交のための政策研究を主眼とするのに対して、日本の中東研究は独自の視座に基づいて展開してきた。その地域に現れるミクロな社会関係からマクロな国際政治まで、歴史的連続性とグローバルな連動性を総合的に視野に入れてきたからだ。帝国