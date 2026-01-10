「プレイグラウンド」［著］リチャード・パワーズ「プレイグラウンド」とは遊び場を意味する。AIと海という、一見無関係のフィールドは、それらを遊び場とした登場人物たちのストーリーを通じて思わぬ形でつながっていく。物語は主に三つのプロットで構成されている。一つ目は、コンピュータを遊び場にし、巨額の富を手にした後、不治の病にかかったトッド・キーンの回想。二つ目は、フランス領ポリネシアのマカテア島が舞台