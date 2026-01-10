「タブーを破った外交官田中均回顧録」［編］井上正也、神足恭子、佐橋亮外交とは何か。田中均氏によれば「無から有を生むもの」で、そのために「物事を新しく創造的に考え」る。設計図たる大きな絵を描き、綿密な戦略を立てていく。彼が携わったのが、1996年の日米安保を「再定義」した日米安保共同宣言、日米の防衛協力を定めたガイドラインの見直しと普天間基地移設、日朝交渉と拉致被害者の帰国だ。外務省OBはその業績