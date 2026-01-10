浦和駅に1億円超のタワマンが竣工予定2026年6月末、JR「浦和駅」西口に地上27階建てのタワーマンション「URAWA THE TOWER」が竣工予定だ。駅直結の複合再開発として2026年7月には商業施設が、2027年には「市民会館うらわ」が順次開業予定。野村不動産が手がける新街区「浦和カルエ」は、住宅・商業・公共施設を一体化した大規模プロジェクトとして注目を集めている。そんな再開発が進む浦和界隈で話題となっているのが「URAWA THE