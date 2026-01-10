政府は、AI基本計画を策定した。AIに重点投資し、生産性向上と成長回復を目指す。では、これによって、日本が直面する人手不足問題が解決されるだろうか？現状を見ると、一般事務では需給が緩い一方で、建設や介護など現場では深刻な人手不足が続く。ところが、従来のAIは、事務作業の代替に強い半面で、現場の人手不足の解消には限界があった。近年はエージェントAIが登場し、現場の負担軽減に寄与する可能性が広がる。ただし、DX