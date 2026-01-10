川内有緒さんの最新作『ロッコク・キッチン』は、食を通して浮かび上がる福島の「いま」を描くノンフィクションエッセイです。群像2026年1月号掲載の、独立研究者・森田真生さんによる『ロッコク・キッチン』の書評「同じ場所へと帰っていく旅」を特別公開いたします。（※ウェブ転載にあたり、再編集をおこなっています。）はじめからいた場所に、また帰りたいという願いその場に根を下ろし、降り注ぐ太陽の光を生きるための力に