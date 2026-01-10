これからの時代は「どれだけ多く、速く、効率的に生産できるか」より、「誰と、どれだけ深くつながっているか」が価値を生む……。新刊『happy moneyを引き寄せる7つの法則』を上梓した本田健氏が、「つながりの質」の大切さと、これから台頭するであろう「共感経済」について語る。人とのつながりが価値を生む時代に産業革命以降、豊かさは「生産性」で測られてきました。どれだけ多く、速く、効率的に生産できるか。でも、AI時代