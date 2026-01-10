人間の恋の悩みを動物の求愛行動から学ぶ？仕事に恋に人間関係……。さまざまな悩みを“動物の求愛行動”から解決していくというこれまでにないエンタメドラマがスタートする。『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系土曜夜9時〜）だ。ファッション誌の編集者になりたくて出版社に入社したが、入社のタイミングでファッション誌が休刊、生活情報誌「リクラ」に配属された主人公の柴田一葉を上白石萌歌さん、“恋愛スペシャ