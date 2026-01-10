2022年4月に体外受精・顕微授精などの生殖補助医療（ART）が保険診療の対象となり、まもなく4年目を迎える。治療費が大幅に軽減され、多くの当事者から歓迎の声が上がった。一方で、2025年12月18日に不妊治療当事者の団体NPO法人Fineが公表したWEBアンケート調査(速報)では、患者の91％が、年齢・回数いずれかの制限に反対していることが明らかになった。現在の制度では、女性の年齢は43歳未満、胚移植の回数は39歳以下で6回、40〜