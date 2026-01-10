テレビ朝日の森山みなみアナが、10日までに自身のインスタグラムを更新。ボディラインあらわな衣装を披露した。【写真あり】タイトなニットで…見事なスタイルを披露した森山みなみアナ森山アナは「今週もスーパーJチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！3連休は寒波の影響で、かなり冷え込む予想です。外出の際はもちろん、おうちでも暖かくして、体調には十分お気をつけください。来週も宜しくお願いします！」