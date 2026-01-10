軽に「白ナンバー」？ その意外な正体街中で見かける機会が増えた「白ナンバー」の軽自動車。見た目がスッキリすると好評だが、実はその「紛らわしさ」ゆえに利用者の6割以上が料金所や駐車場などでトラブルを経験しているという。【画像】「えっ…！1008？1108？」これが「難解なナンバー」の答え。画像で見る！（30枚以上）なぜ軽自動車に白ナンバーが存在するのか、そのカラクリとユーザーが直面する意外な実態に迫る。