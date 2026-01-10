〜 2025年「経営コンサルタント業」倒産動向 〜2025年の「経営コンサルタント」の倒産は、2006年以降の20年間で最多の170件（前年比10.3％増）に達した。 コロナ禍の2022年から4年連続で増加した。一方で、負債総額は95億6,100万円（同25.3％減）と、2年ぶりに減少した。負債1億円未満が153件（同14.1％増）と、全体の90.0％を占めた。コロナ禍の申請代行やDXブームが一巡したことに加え、ITセキュリティ、事業承継などの専門