ベネズエラの首都カラカスにある米大使館＝9日（AP＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラ政府は9日、米国との外交関係回復を目指し、外交団を米国に派遣するとの声明を発表した。具体的な時期には触れておらず、米国が受け入れるかどうかは不明。米当局者によると、米国務省の外交団が同日、ベネズエラの首都カラカスに到着。2019年に事実上閉鎖した米大使館の再開や関係回復に向けた動きとみられる。スペイン大手紙ABC電子版