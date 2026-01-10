ドル円、一時１５８円台に上昇高市首相が衆院解散を検討と伝わり円安強まる＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は一時１５８円台に上昇した。高市首相が衆院解散を検討しているとの報道が伝わり、円安が強まった。報道によると、高市首相は２３日に召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散し、投開票は２月上中旬に実施される公算が大きいという。選挙となれば、積極財政を前面に打ち出す可能性もあり、市場は