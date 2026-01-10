１月１２日（月）の東京市場は成人の日の祝日でお休みとなります。つきましては下記の時間帯でニュース配信を休止させて頂きます。 ニュース配信の休止期間 １月１２日（月）７：００から１５：００頃まで 配信再開は１月１２日（月）の１５時頃を予定しています。