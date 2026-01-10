【キーウ共同】ロシア軍によるインフラ施設への集中攻撃を受け、ウクライナの首都キーウのクリチコ市長は9日、市内の集合住宅の約半数に当たる約6千棟で暖房の供給が停止したと発表した。住民に対し「可能であれば、一時的に暖房や電気がある市外に避難してほしい」と呼びかけた。クリチコ氏は「キーウのインフラ施設に対する最も厳しい攻撃の一つだった」と指摘。緊急性の高い病院や産科医院への電力供給を優先する考えを示し