お笑いコンビ・海原やすよ ともこの海原やすよ（50）が、8日放送のABCテレビ『やすとものいたって真剣です』（毎週木曜 後11：17※関西ローカル）に出演。プロ野球の近鉄、オリックスで投手として活躍した夫・宮本大輔氏（44）との意外ななれそめを語った。【写真】海原やすよ＆ともこ、当時阪神の青柳投手、オリックス・頓宮選手、元阪神・能見篤史氏の5ショット「みんな人生で推し活したことある？」というテーマの話題に