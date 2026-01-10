お笑いコンビ、9番街レトロが10日までにコンビの公式YouTubeチャンネルを更新。京極風斗（30）が飛行機内で倒れた“事件”について詳細を説明した。京極となかむらしゅんのコンビは7日「京極が飛行機内で気失ってぶっ倒れた話。」というタイトルで動画を更新。京極が冒頭で「4日と3日を体調不良で休ませていただきまして。ご迷惑をおかけしてすみません」と謝罪した。京極は「（この話の）前提として、（体調不良後に）病院行って