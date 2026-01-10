ラ・リーガ 25/26の第19節 ヘタフェとレアル・ソシエダードの試合が、1月10日05:00にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。 ヘタフェはハビ・ムニョス（MF）、マリオ・マルティン（MF）、エイドリアン・リソ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、ブライス・メンデス（MF）らが先発に名を連ね