「ガーシー」こと東谷義和の台頭は、偶然の出来事ではなかった。SNSやYouTubeで個人が巨大な発信力を持つ時代、人々が枯れの動向に強く惹きつけられた背景には、現代人が抱える不満が密接に関わっているという。ポピュリズムを研究する真鍋 厚氏がガーシー騒動を分析する。※本稿は、評論家、著述家の真鍋 厚『令和ひとりカルト最前線 サバイバリズム時代の生存戦略』（現代書館）の一部を抜粋・編集したものです。懲役3年が言い渡