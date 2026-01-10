デトロイト・タイガースの韓国人投手コ・ウソクが、WBC韓国代表に選ばれた意気込みを語った。【写真】大谷に「故意死球」コ・ウソク問題発言野球韓国代表は1月9日、仁川（インチョン）国際空港を通じて1次キャンプ地のサイパンへ出国した。コ・ウソクは出国前のインタビューで、「今の体の状態は大丈夫だ。昨年はシーズン途中にケガもあったが、すべて治って良い状態だ」と語った。KBOリーグ通算354試合（368.1回）に登板し、19勝2