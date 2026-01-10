アガリ2回でしっかり勝ち切った。この飄々とした猛獣はどこまで結果を伸ばすのか。「大和証券Mリーグ2025-26」1月9日の第1試合は、BEAST X・下石戟（協会）が登板し個人9勝目。ルーキーイヤーにして大車輪の活躍をしている。【映像】下石、親リーチの陰でこっそりと構えた一気通貫確定形この試合は東家から下石、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）の並びでスタート