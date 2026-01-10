鏡餅をかたどったガラス製の作品＝2025年11月25日、富山市の富山ガラス工房富山市にはガラス工芸にちなむ公立施設が三つある。同市ではかつて、薬売りで知られる製薬の周辺産業として薬瓶の製造が盛んだった。戦後プラスチックが普及し、薬瓶製造はすたれたが、市は美術館に工房、専門教育機関と3施設を整備し「ガラスの街」を国内外にPRしている。（共同通信＝野尻稀海）2025年11月下旬、地元の作家らが作品制作に取り組む「