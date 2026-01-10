兵庫県赤穂市に広がる赤穂海浜公園。1987年の開園以来、多くの人々が自然やレジャーを楽しむ場として親しまれてきた広域公園です。この公園をめぐって、2025年4月から新たな指定管理制度が導入され、5社による共同運営の体制がスタートしました。長期にわたる運営の枠組みと、多様なプレイヤーの関わり方を探ることが、地域のこれからを考えるヒントとなっています。 赤穂海浜公園イラストマップ提供：（公財）兵庫県園芸･公園