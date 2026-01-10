藤井流星が主演し、七五三掛龍也が共演するドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）が今夜スタート。超攻撃型ラブサスペンスが開幕する。【写真】『ぜんぶ、あなたのためだから』第1話より超攻撃型ラブサスペンスが開幕原作は、気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年3月に発表した同名小説。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛