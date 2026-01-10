音楽ユニット、キマグレンが9日、都内で、自身を題材にした舞台「LIFE−海の家の物語−」（10日から、赤坂RED／THEATER）囲み取材に出席した。クレイ勇輝（45）は昨年12月に元乃木坂46の北野日奈子（29）との結婚発表後初の公の場で、左手には指輪を輝かせていた。報道陣から祝福されると、照れつつ「（今の）心境は、“WIFE”です」と笑みを浮かべた。