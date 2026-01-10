俳優福士蒼汰（32）が9日、東京・台場で13日から放送開始のフジテレビ系主演ドラマ「東京P．D．警視庁広報2係」（火曜午後9時）の制作発表会に登壇した。同作は、描かれることは珍しい警視庁広報に焦点を当て、捜査現場との対立と葛藤、互いの意地とメンツがテーマの完全オリジナルストーリー社会派警察ドラマ。ドラマにかけて「広報したいこと」として、共演の緒形直人から「楽屋から英語と韓国語が聞こえてくる」と明かされた