中島健人（31）が9日、東京・中央区のブルガリ銀座タワーで、高級宝飾品ブランド「ブルガリ」のアンバサダー就任会見を行った。200万円超の時計やネックレスなどを身に付けて「こういうすてきな機会を与えていただけたのがすごくうれしい。ご縁はジュエリーのような輝きがあると思っているので大変光栄」などとあいさつをした。2月6日から開催のミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのTEAM JAPAN公式応援ソング「結唱」を歌唱す