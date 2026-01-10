俳優藤原竜也（43）が9日、東京芸術劇場プレイハウスで、主演舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」（10日〜2月1日、同所ほか）の囲み取材とゲネプロを行った。村上春樹氏の同名長編小説を初めて舞台化。稽古場には村上氏も来訪したそうで「オーディションを受けてるような感じで稽古させてもらいましたけど、最後には笑顔で帰っていかれました」。自身初めての村上作品に「新しい演劇。演出も含めて幻想的な作品に