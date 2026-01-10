プロ野球のスター選手たちが集結する、読売テレビ・日本テレビ系『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』が、11日に放送される（後2：00〜3：55※全国ネット）。【写真多数】小園海斗が本気で打つ！ 『超プロ野球ULTRA』セ・パ大熱戦の様子プロ野球12球団のスター選手が大阪城ホールに集い、さまざまな競技に挑み栄冠を競う、恒例の特別番組。「12球団の対抗戦」から「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルされる。セ・リ