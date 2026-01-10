乃木坂46の公式ライバルアイドルグループ「僕が見たかった青空」の須永心海（20）吉本此那（20）柳堀花怜（20）今井優希（20）が9日、東京・気象神社で成人式と晴天祈願を行った。青や水色の振り袖に身を包み、吉本は「もう10代じゃないと思うと寂しいけど、大人になった」と背筋を伸ばした。柳堀は「20歳の4人が“僕青”を支えていけるように頑張ります」と、雲ひとつない青空に誓った。