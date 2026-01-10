AIの「2026年問題」とは何か？データの追加困難で性能向上はそろそろ限界？AI（人工知能）の進歩がめざましい。新聞の見出しには、AIという言葉が毎日いくつも登場する。「強い経済」実現を掲げる高市政権も、成長戦略の中核の「危機的投資・成長投資」で重点17分野のトップに「AI・半導体」を置いている。生成AIを経済活動に取り入れることによって、日本経済の生産性停滞を打破し、成長軌道を回復させるという構想だ。しかし