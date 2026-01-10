記者会見するミネアポリスのフレイ市長＝9日、米中西部ミネソタ州ミネアポリス（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米中西部ミネソタ州ミネアポリスで米国人女性が移民・税関捜査局（ICE）職員に撃たれ死亡した事件で、フレイ市長（民主党）は9日、捜査を担う連邦捜査局（FBI）に対し、州当局も参加させ「公正な捜査」をするよう求めた。地元では共和党のトランプ政権が主導する捜査の公平性を疑う声が高まっており、透明性の