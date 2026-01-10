俳優松田龍平（42）が9日、都内でこの日放送開始のテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「探偵さん、リュック開いてますよ」（午後11時15分）の記者会見に登壇した。温泉街を舞台に、松田演じる主人公の探偵兼発明家に持ち込まれる奇妙な依頼を、奇想天外な方法で解決する物語。企画から立ち会い「走ったりアクションをしたりしたくない」とのんびりした構成を望むも、実際は地面に埋められたり発明品に乗ったり体当たりでの撮影。「楽を