2026年３歳牝馬クラシック桜花賞、オークスを制す馬は？（前編）ＧＩ阪神ジュベナイルフィリーズで１番人気に推されたアランカールphoto by Eiichi Yamane/AFLO2025年春の牝馬クラシックは、ＧＩ桜花賞（阪神・芝1600ｍ）をエンブロイダリーが、ＧＩオークス（東京・芝2400ｍ）をカムニャックが制した。ともに２歳夏には勝ち星を挙げていたものの、重賞勝ちを決めたのは３歳になってから。エンブロイダリーが２月のＧ?クイーン