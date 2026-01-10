好調時は横綱・大関とも互角にわたり合う力を発揮した玉乃島 photo by Jiji Press連載・平成の名力士列伝68：玉乃島平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、最高位は関脇ながら幕内で11度の２ケタ勝ち星を残した玉乃島を紹介する。〉〉〉過去の連載記事一覧【兄