今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月10日」今日は何の日？「1月10日」は、何の日でしょうか？ヒントは、事件や事故が起きたときに使われる、緊急時の連絡手段に関係する日です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「110番の日」でした！1月10日は「110番の日」です。緊急通報用の電