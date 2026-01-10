今日10日(土)は前線が通過後、12日(月)成人の日にかけて今シーズン一番の強い寒気が流入。日本海側だけでなく、太平洋側でも大雪になる所がありそう。交通機関の乱れや車の立ち往生など、交通への影響に警戒を。今季一番の強い寒気大雪や猛吹雪今日10日(土)は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を北上するでしょう。日本海側では昼頃から雨や雪の範囲が広がり、南よりの風が強まりそうです。気温が上がるため、山陰から東