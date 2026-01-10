昨年12月24日に92歳で死去した、初代林家三平さんの妻でエッセイスト海老名香葉子さんのお別れの式が9日、東京・東叡山寛永寺で開かれ、約1000人が参列した。喪主の長男林家正蔵（63）は、きょうだい4人が集まり、ジングルベルの歌で香葉子さんを見送ったことなどを明かした。次男林家三平（55）は「日本一のおふくろ」とたたえた。◇◇◇漫画家のちばてつや氏（86）が弔辞を読んだ。「時忘れじの塔」に集う会に