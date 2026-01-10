演歌歌手辰巳ゆうとが28歳の誕生日の9日、東京・なかのZERO大ホールでバースデーライブを行った。3月4日発売の新曲「ロンリー・ジェネレーション」をファン約1200人に初歌唱。「曲に合わせて髪の色をグレーにしました。ビジュアルは等身大の28歳。演歌の心をまっすぐに持ちながら、はやりの音楽の要素を取り入れました。目標は年末の紅白とレコード大賞。今年こそ」と新年の誓いを立てた。