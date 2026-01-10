今季からバーミンガムに移籍した古橋亨梧は、リーグ戦無得点と苦しんでいる。一方、古巣セルティックはストライカーの補強が必須と騒がれて久しい。ならば、復帰の可能性が騒がれるのは当然だ。地元メディアによると、セルティックが古橋との“再婚”に向け、レンタル移籍について問い合わせているという。実現の可能性はともかく、セルティックが再び古橋を獲得することについて、様々な意見があるのは確かだ。古橋は１年前