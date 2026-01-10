クマ出没が相次いだことによる影響が広がっています。北海道千歳市で毎年６月に開催される国際マラソン大会について、実行委員会は安全確保を理由に、２０２６年の開催中止を決めました。「千歳ＪＡＬ国際マラソン」は、千歳市の支笏湖国有林周辺で毎年６月に開催されています。実行委員会によりますと、クマの目撃情報などからコースのおよそ９割がクマの生息域と考えられるということです。また、２０２５年、大会直後には